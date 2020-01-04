Беглов в день 200-летия восстания декабристов призвал хранить память о всех страницах истории

В памятном обращении глава города назвал события 14 декабря 1825 года уроком твёрдости государственности.

В день 200-летия восстания декабристов губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с развёрнутым обращением, посвящённым памятной дате. В нём он подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти во всём её многообразии как основы стабильности государства.

События на Сенатской площади показали твердость российской государственности. Век спустя этого не случилось — Россия оказалась в бездне революций и кровопролитной Гражданской войны. Среди тех, кто вывел полки, чтобы не допустить вступления на престол Николая Первого, и кто выступил против них, были герои — участники Отечественной войны и Заграничного похода Русской армии. Подвигами офицеров и солдат Россия в те годы обрела славу и огромное влияние в Европе. Начиналась эпоха расцвета великой русской культуры. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Особое место в обращении заняла фигура генерал-губернатора Санкт-Петербурга графа Михаила Милорадовича, смертельно раненого в день восстания. Беглов назвал его "настоящим патриотом Отчества", чей мужественный поступок был "продиктован заботой об Отечестве, стремлением предотвратить кровопролитие". Губернатор напомнил о памятнике Милорадовичу у Московских ворот — первом в России монументе в его честь.

Губернатор также отметил, что взгляды декабристов оказали большое влияние на общественную жизнь, а их именами в Петербурге названы улицы и площади. В эти дни в городе проходят научные конференции, выставки и экскурсии, посвящённые событиям 14 декабря 1825 года.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов