Петербургский историк оценил причины и последствия восстания декабристов

Восстание декабристов, поднявшееся на Сенатской площади 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года, продолжает вызывать споры даже спустя 200 лет. Директор Института истории РАН в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук Алексей Сиренов в интервью spb.aif.ru предложил свой взгляд на данное явление.

По мнению исследователя, декабристы выступали прежде всего мечтателями и идеалистами, искренне стремившимися изменить жизнь страны к лучшему. Историк утверждает, что их инициатива потерпела поражение по ряду объективных причин, однако влияние декабристов на последующие поколения оказалось значительным.

Хотя выбранный ими путь оказался неудачным, нельзя недооценивать их значимость. Даже спустя столетия идеи декабристов продолжают оказывать влияние на российское общество, подчеркивает Сиренов. Одной из основных причин выступления стали социальные неравенства, порожденные крепостным правом, отменённым лишь в 1861 году. Крепостные крестьяне в XVIII веке фактически находились в положении рабов, полностью зависимых от воли своих хозяев.

Параллельно этому, согласно Сиренову, сыграл важную роль Манифест о вольности дворянства, значительно усиливший власть элиты, оставив крестьян в тяжелом положении. Победа над Наполеоном усилила настроения надежды на перемены, однако обещанные преобразования так и не произошли. Напротив, в обществе укоренялись жестокие формы эксплуатации, вызвавшие негодование прогрессивных кругов.

Дополнительным фактором стала культурная атмосфера рубежа веков, характеризующаяся духом романтизма и героического служения высоким идеалам. Молодые дворяне, воспитанные в атмосфере роскоши и высоких чинов, почувствовали желание выступить против несправедливых порядков, бросив вызов монархическому порядку.

