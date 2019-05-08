Выставочно-музыкальный проект "Звезда пленительного счастья" пройдет в Малом зале Петербургской филармонии

Организаторы подготовили уникальную экспозицию, включающую редкие исторические предметы, связанные с жизнью и деятельностью декабристов.

В стенах Малого зала Петербургской филармонии пройдет необычный выставочно-концертный проект "Звезда пленительного счастья". Мероприятие посвящено двум важным юбилейным датам: полувековому юбилею известного советского фильма и двухсотлетнему юбилею восстания декабристов.

Партнером мероприятия выступает известная студия "Ленфильм", именно там создавался знаменитый кинофильм. Организаторы подготовили уникальную экспозицию, включающую редкие исторические предметы, связанные с жизнью и деятельностью декабристов:

Чернильный прибор Николая Бестужева, предоставленный Центральным Военно-Морским музеем;

Французский роман, ранее принадлежавший Кондратию Рылееву, экспонируемый из усадьбы-музея "Рождествено";

Уникальная брошь, выполненная Василием Тизенгаузеном из части кандальной цепи, представлена коллекцией семьи автора.

Кроме того, значительную часть экспозиции займут подлинные костюмы актеров, использовавшиеся в съемках знаменитой картины, представленные из фонда киностудии "Ленфильм".

Особенностью программы станет концерт, назначенный на 26 декабря. Музыкальное сопровождение вечера объединяет произведения, созданные под влиянием эпохи и событий тех времен. Среди произведений зрители услышат:

Знаменитый "Вальс-фантазия" Михаила Глинки, созданный композитором под глубокими впечатлениями от событий 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга;

Фрагменты музыкальной постановки Арама Хачатуряна к драме Михаила Лермонтова "Маскарад", сюжет которого разворачивается в особняке Энгельгардта;

Военный марш Георгия Свиридова из цикла музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина "Метель".

Дирижером концерта выступит известный специалист Павел Бубельников, лично участвовавший в создании оригинального саундтрека к фильму в 1975 году. Исполнять сольные партии доверено выдающимся артистам — Елизавете Майдановой (сопрано) и Владимиру Целебровскому (баритону).

Экспозиция будет открыта для посещения до 26 марта включительно.

Ранее мы сообщили о том, что всероссийская акция "Веди родителей в музей" пройдет в новогодние праздники в Петербурге.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича