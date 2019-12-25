Всероссийская акция "Веди родителей в музей" пройдет в новогодние праздники в Петербурге

Данная инициатива включена в национальный проект "Семья" и направлена на создание условий для активного семейного отдыха.

Четвёртый раз подряд в праздничные дни в России и Петербурге состоится общероссийская акция "Веди родителей в музей", призванная укрепить семейные ценности и традиции. С 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года держатели "Пушкинской карты" получат возможность приобрести два билета для своих родителей в ведущие музеи, театры, концертные залы и филармонии с выгодой в 10%.

Данная инициатива включена в национальный проект "Семья" и направлена на создание условий для активного семейного отдыха. В этом году акция объединяет более 1100 культурных заведений из 71 региона России, среди которых известные институты культуры, такие как Русский музей, Всероссийский музей А.С. Пушкина и Московский художественный театр имени Чехова.

Участие в акции элементарно: владельцу "Пушкинской карты" необходимо оформить билет для себя, после чего система предложит приобрести два билета со скидкой для родителей. Узнать подробнее о перечне участников и правилах акции можно на специализированном веб-ресурсе.

Статс-секретарь Министерства культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула, что подобные мероприятия служат укреплению межпоколенческих связей и популяризации культуры среди семей. Акция пользуется популярностью и поддержкой: с момента старта в ней приняло участие более трёх тысяч культурных учреждений по всей стране.

Фото: пресс-служба Комитета по культуре Петербурга