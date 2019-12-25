На Якорной площади в Кронштадте пройдет рождественское световое представление

Основная идея фестиваля посвящена празднованию Года единства народов России.

В новогодние праздники Якорная площадь Кронштадта обретет атмосферу настоящего сказочного городка, а стены Морского собора станут гигантским экраном для удивительных световых представлений. Такая информация предоставлена пресс-службой администрации Кронштадтского района Петербурга.

Основная идея фестиваля посвящена празднованию Года единства народов России. Творческие мастера создадут зрелищные композиции, вдохновляясь разнообразием русского декоративно-прикладного искусства: зрители смогут увидеть художественное воплощение мотивов хохломской росписи, изделий из керамики Гжели, изысканности ювелирных изделий Фаберже, традиционных ледяных домиков и знаменитых русских кружев.

На праздник обустроят необычные тематические фотозоны, оснащенные современными технологиями, которые гармонично вплетут освещение и архитектурные символы острова Котлин.

Фестиваль продлится с 27 декабря по 14 января включительно, ежедневные показы начнутся в 18:00 и закончатся в 22:00, а в Новогоднюю ночь световое представление будет радовать зрителей до 3 утра.

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района Петербурга