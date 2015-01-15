Петербуржцы отмечают 145-летие со дня рождения Александра Блока

Современный Петербург бережно хранит память о великом земляке.

28 ноября отмечается знаменательная дата — 145-летие со дня рождения выдающегося русского поэта Александра Блока, ставшего воплощением целого периода отечественной литературы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В городском правительстве подчеркнивают особую значимость фигуры Блока для культурной жизни Петербурга, отметив, что вся жизнь и творчество поэта были тесно переплетены с историей и духом Северной столицы. Родившись в Петербурге, окончив юридические и филологические курсы местного университета, Блок вошел в историю как поэт-хронист, отразивший переломные моменты своего времени.

Современный Петербург бережно хранит память о великом земляке. Во многих уголках города установлены мемориальные таблички, обозначающие места проживания и творчества автора. Музей-квартира, расположенная на улице Декабристов, бережно сохраняет экспонаты, связанные с именем поэта — письма, архивы, фотоматериалы и личные предметы. Осенью прошлого года в сквера близ его дома открылся памятный монумент.

На сегодняшний день ряд городских музеев и библиотек подготовили культурные программы, посвященные творчеству Блока. Одним из ярких событий станет литературно-музыкальное мероприятие, организованное учреждением "Петербург-Концерт". Молодежь города также принимает активное участие в праздновании, демонстрируя любовь к поэзии классика в рамках конкурса юных чтецов "Читаем Блока".

Фото: Правительство Петербурга