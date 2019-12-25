Съемки фильма "Пальмира" Андрея Кравчука планируют завершить в ноябре

Картину продюсирует Алексей Учитель.

В среду, 4 ноября, Алексей Учитель поделился, что съемки фильма "Пальмира" почти закончились, по плану они завершатся в ноябре. Об этом сообщил ТАСС.

Последние две сцены отснимут в Петербурге, а затем кинолента пройдет длительный этап графики, музыки, звука, постпродакшена. Продюссер фильма, Алексей Учитель, уточнил, что лента должна выйти к весне 2022 года. Драма расскажет историю двух саперов в Сирии. Отмечается, что в основу повествования легло выступление оркестра Валерия Гергиева, ради которого разминировали сирийский город.

Отметим, что режиссером ленты стал Андрей Кравчук, он известен по работе над "Союзом спасения", "Адмиралом" и "Викингом".

Ранее мы писали, что ученые России воссоздали 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год.

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