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Ученые России воссоздали 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год
Сегодня, 19:55
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smirenny

Ученые России воссоздали 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год

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Модель воссоздали ученые из Севастополя и Петербурга.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что ученые Севастопольского государственного университета при содействии коллег из Северной столицы смогли воссоздать 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год, сообщили "Вести Севастополь".

Модель показывает руины Триумфальной арки и храма Бэла и целый античный амфитеатр. Благодаря детализации изображение можно приблизить до трех сантиметров. Модель напечатают на специальных принтерах. Отмечается, что композиция включит в себя 200 блоков. Масштаб модели составляет 1 к 300. После печати модель доставят в Петербург. 

Пальмиру окончательно освободили от террористов запрещенной на территории России организации "Исламского государства" в 2017 году. 

Ранее мы писали, что ученые заявили о том, что темная материя может стать причиной смерти Вселенной.

Фото: Википедия

Теги: 3d-модель, пальмира
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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