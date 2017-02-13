Ученые России воссоздали 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год

Модель воссоздали ученые из Севастополя и Петербурга.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что ученые Севастопольского государственного университета при содействии коллег из Северной столицы смогли воссоздать 3D-модель сирийской Пальмиры на 2016 год, сообщили "Вести Севастополь".

Модель показывает руины Триумфальной арки и храма Бэла и целый античный амфитеатр. Благодаря детализации изображение можно приблизить до трех сантиметров. Модель напечатают на специальных принтерах. Отмечается, что композиция включит в себя 200 блоков. Масштаб модели составляет 1 к 300. После печати модель доставят в Петербург.

Пальмиру окончательно освободили от террористов запрещенной на территории России организации "Исламского государства" в 2017 году.

Ранее мы писали, что ученые заявили о том, что темная материя может стать причиной смерти Вселенной.

Фото: Википедия