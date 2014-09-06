Петербургские археологи представят результаты проведённых в Пальмире раскопок

С весны работы велись у Триумфальной арки, уничтоженной террористами в конце 2015 года.

Спустя полгода археологи из Северной столицы завершили раскопки у Триумфальной арки в Пальмире. Результаты будут продемонстрированы в ходе профильной конференции, которая состоится в Президентской библиотеке.

Отметим, что Триумфальная арка в Сирии была уничтожена террористами в конце 2015 года. На этом месте участниками Объединенного Российско-сирийского творческого коллектива были проведены археологические исследования под руководством Центра спасательной археологии ИИМК РАН.

Сведения, полученные специалистами, помогут дальнейшему восстановлению исторического наследия Пальмиры.

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