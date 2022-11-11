Новый глава РАН хочет повысить ее авторитет

Геннадий Красников рассказал о задачах, поставленных перед академией государством.

Новый глава РАН (Российской академии наук) хочет повысить ее авторитет в общественном пространстве. Соответствующее заявление Геннадий Красников сделал во время рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным. Эксперт призвал расширить участие РАН в функционировании отечественных научных институтов.

Цель мы видим во включении РАН в государственную систему принятия решений. Сделать, чтобы это было действительно надёжной опорой для руководства. Геннадий Красников, глава РАН

По мнению аналитика, до этого РАН не в полной мере пользовалась своими возможностями по осуществлению научно-методического руководства. Известно, что специалисты только раз в пять лет изучала кандидатов на посты директоров научных организаций, а также смотрела выполнение отчетов по государственным заданиям. Красников заметил, что говорит об упущенных возможностях. Он призвал формировать экспертные комиссии для анализа работы существующих институтов, давать им замечания и искать новые подходы.

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Фото и видео: Kremlin.ru