Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне

Глава "Роскосмоса" поделился планами по лунной программе.

Глава российской государственной космической корпорации Юрий Борисов рассказал о том, когда отечественные космонавты высадятся на Луне. Информацией чиновник поделился в ходе мероприятия, организованного во время Дней космической науки в Институте космических исследований РАН. Эксперт заметил, что РФ будет готова к высадке экипажа на околоземном естественном спутнике к 2030 году.

В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в Казахстане.

Фото и видео: YouTube / ИКИ РАН