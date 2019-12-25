Петербургские реставраторы восстановят Триумфальную арку в Пальмире

Отметим, что осенью 2015 года арка II-II вв. н. э. была взорвана террористами.

Реставраторы, архитекторы и археологи Петербурга совместно с коллегами Сирии восстановят Триумфальную арку в Пальмире. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 5 сентября.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест – ICOMOS – дал высочайшую оценку усилиям петербургских ученых.

Документы убедительно свидетельствуют о тщательном и полном характере исследований, выполненных с использованием самых современных средств. Лазар Элунду Ассомо, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО

Отметим, что осенью 2015 года арка II-II вв. н. э. была взорвана террористами, в результате чего рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. Археологические раскопки объекта с весны 2022-го проводил Объединенный российско-сирийский творческий коллектив под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сфинксов с Египетского моста отправили на реставрацию до 2024 года.

Фото: пресс-служба Смольного