В Петербурге сфинксов с Египетского моста отправили на реставрацию до 2024 года

Скульптуры заменили их фотографии.

Сфинксы с гранитных устоев Египетского моста забрали на реставрацию до июня 2024 года. Работы согласованы с КГИОП. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" сегодня, 28 августа.

Скульптуры заменили их фотографии. Специалисты планируют заняться устранением повреждения красочного слоя и позолоты. Известно, что работы необходимы из-за акта вандализма.

Отметим, что в сентябре 2022-го сфинксы уже отправляли на ремонт по той же причине. Кроме того, в тот период скульптурам восстановили исторический цвет. На постаменты фигуры вернули в декабре.

Ранее мы сообщали о том, что в Строгановском дворце Петербурга отреставрировали древние скульптуры.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"