В Петербурге сфинксов с Египетского моста отправили на реставрацию до 2024 года

Сфинксы с гранитных устоев Египетского моста забрали на реставрацию до июня 2024 года. Работы согласованы с КГИОП. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" сегодня, 28 августа.
Скульптуры заменили их фотографии. Специалисты планируют заняться устранением повреждения красочного слоя и позолоты. Известно, что работы необходимы из-за акта вандализма.
Отметим, что в сентябре 2022-го сфинксы уже отправляли на ремонт по той же причине. Кроме того, в тот период скульптурам восстановили исторический цвет. На постаменты фигуры вернули в декабре.
Ранее мы сообщали о том, что в Строгановском дворце Петербурга отреставрировали древние скульптуры.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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