В Строгановском дворце Петербурга отреставрировали древние скульптуры

Скульптуры были перевезены во внутренний двор в 1908 году.

За год в Строгановском дворце Петербурга отреставрировали пять древних скульптур. Завершение работ приурочено ко 125-летию Государственного Русского музея. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" в среду, 23 августа.

Самая древняя отремонтированная статуя – Нептун. Его воссоздал итальянский скульптор в конце XVII века. Флора является копией античной скульптуры. Она появилась в XVIII столетии. Кроме того, восстановили известняковый фрагмент моста со Строгановской дачи – Маскарон – и две вазы XIX века.

Скульптуры были перевезены во внутренний двор Строгановского дворца в 1908 году. Климат Северной столицы негативно повлиял на изваяния. Так, во дворе установят копии, оригиналы останутся в помещении.

Ранее на Piter.TV: скульптуру ангела из Любашинского сада отреставрировали в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"