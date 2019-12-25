Специалисты объяснили, что в будущем из-за темной материи Земля может отдалиться от Солнца.

Ученые заявили о том, что темная материя может стать причиной смерти Вселенной. Специалисты спроецировали модель взаимодействия с темной материей. Исходя из теории, темная материя постоянно нуждается в энергетической подпитке. Она получает ее за счет расщепления вещества на атомы.

Напомним, что темная материя представляет из себя сгусток энергии, который практически не изучен на сегодняшний день. Она может занимать антигравитационное пространство во вселенной после Большого взрыва. Среди последних выводов экспертов - "теория струн". Она основана на предположении о том, что пространство состоит из квантовых нитей, которые запутаны. Темная материя не позволяет галактикам приблизиться. Однако при этом вселенная набирает скорость, что обеспечивает формирование некого хаоса. Если темная материя не остановится, то могут пострадать планеты. Специалисты не исключили, что при этом процессе вселенная оттолкнет Землю от Солнца. Это будет означать прекращение жизни на планете.

Ученые нашли подтверждение новой теории темной материи.

Фото: Pixabay.com