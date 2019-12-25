Ученые нашли подтверждение новой теории темной материи

В США проанализировали теорию Self-interacting dark matter.

Ученые нашли подтверждение новой теории самовзаимодействующей темной материи. Об этом астрономы сообщили в издании Physical Review Letters. Исследователи смогли объяснить, почему в двух галактиках из созвездия Кита меньше темной материи, чем должно быть. Предположительно, галактики потеряли часть темной материи из-за гравитационного влияния массивного соседа - NGC 1052.

Принято считать, что темная материя доминирует над общей массой галактик. Наблюдения за NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4 показывают, однако, что отношение темной материи к их звездным массам составляет около единицы, что в 300 раз ниже, чем ожидалось Хай-Бо Ю, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде

Авторы публикации отметили, что большая часть вещества во Вселенной представлена темной материей, природа которой не до конца изучена человеком. В отличие от обычного вещества, она не поглощает, не отражает и не испускает свет. Найти темную материю можно только по косвенным признакам, к которым относится гравитационное взаимодействие.

Напомним, что сейчас в науке главенствует теория холодной темной материи (Cold dark matter). Она заявляет о том, что частицы темной материи не сталкиваются друг с другом, а также с частицами обычного вещества. Более новая теория самовзаимодействующей темной материи (Self-interacting dark matter) предположила, что частицы темной материи могут взаимодействовать друг с другом при помощи "темной силы". Обе теории по-разному описывают распределение темной материи в областях галактик.

В окрестностях Млечного Пути обнаружены 19 галактик без темной материи.