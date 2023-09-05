В Петербурге открылась выставка "Две Пальмиры"

Экспозиция проходит при поддержке петербургского правительства.

Губернатор Петербурга заявил, что проект по восстановлению Триумфальной арки в Пальмире – вклад Северной столицы в сохранение мирового культурного наследия. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что сегодня в культурном центре "Левашовский хлебозавод" на Барочной улице заработала выставка "Две Пальмиры: связь поколений, связь народов, связь времен", которая посвящена проекту восстановления арки в сирийском городе. Экспозиция проходит при поддержке петербургского правительства.

Выставка знакомит с историей Пальмиры, раскрывает влияние античной архитектуры на архитектуру города на Неве и рассказывает о работе петербургских специалистов по восстановлению знаменитой Триумфальной арки.

Реставрация Триумфальной арки – один из наиболее знаковых и амбициозных проектов, это огромный вклад нашей страны в сохранение мирового наследия. И во главе этого проекта стоят петербуржцы. Достигнутые результаты подтверждают и укрепляют заслуженную славу ленинградской-петербургской реставрационной школы. На выставке можно увидеть все этапы восстановления одного из главных символов античного мира. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково заработала совместная выставка с фондом "Антон тут рядом".

Фото: пресс-служба Смольного