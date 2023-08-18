В Пулково заработала совместная выставка с фондом "Антон тут рядом"

В Пулково открылась совместная выставка с благотворительным фондом "Антон тут рядом". Об этом 13 августа рассказали в пресс-службе петербургского аэропорта.
Отмечается, что с 2013 года организация помогает детям, подросткам, взрослым с расстройством аутического спектра и их семьям в городе на Неве, занимается просветительской деятельностью и развитием инклюзии. На выставке представлены работы художников фонда – пожелания для пассажиров Пулково.
Аэропорт постоянно улучшает инфраструктуру и делает все, чтобы пассажирам было удобно. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить помощь. На третьем этаже есть пространство для маломобильных пассажиров, где можно зарегистрироваться на рейс и отдохнуть, в зоне вылета внутренних рейсов также есть специальная стойка. Заявку на сопровождение можно оставить через авиакомпанию при оформлении билета.
Пресс-служба аэропорта Пулково
С экспозицией можно ознакомиться в зоне вылета внутренних рейсов на третьем этаже.
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Видео: пресс-служба аэропорта Пулково
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