В парке СКА Арены пройдет фестиваль цветов

Программа включает шоу флористов, парад цветов, гала-концерт, выставку цветочных арт-объектов.

На выходных, 17 и 18 августа парк СКА Арены превратится в цветочную экспозицию под открытым небом. Там откроется Фестиваль цветов. Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по организации мероприятия.

На 17 августа запланирована насыщенная программа. В 15:00 начнется Парад цветов. В 16:00 состоится Шоу флористов, после которого стартует Гала-концерт. С 18:00 до 23:00 будет работать Выставка цветочных арт-объектов.

Яркий и благоухающий фестиваль продолжится 18 августа. С 11:00 до 21:00 гости смогут насладиться красотой цветочных композиций.

Полное восстановление привычного благоустройства по ордеру ГАТИ будет выполнено до 21 августа 2024 года.

Ранее мы писали, что в парке Малиновка пройдет Большой семейный фестиваль .

Фото: Telegram / ГАТИ