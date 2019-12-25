Выставка "Несбывшийся Ленинград" открылась в Петропавловской крепости

Экспозиция представлена городскими архитектурными проектами 1919-1990 годов.

В Невской куртине Петропавловской крепости состоялось открытие выставки "Несбывшийся Ленинград. Архитектурные проекты советской эпохи". Ее можно будет посетить до 2 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы.

На экспозиции можно будет увидеть проекты советских архитекторов, составленные в период с 1919 по 1990 годы. Порядка 70 произведений архитектурной графики, фотографий утраченных проектов и репродукций из периодической печати поступило из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Среди авторов проектов — как мастера "старой школы", начавшие свой творческий путь в дореволюционные годы (И. А. Фомин, Л. А. Ильин, А. Е. Белогруд), так и новая плеяда советских зодчих, оставившая заметный след в формировании архитектурного облика Ленинграда (Н. А. Троцкий, Е. А. Левинсон, Д. П. Бурышкин, Н. В. Баранов, С. Б. Сперанский, Б. Н. Журавлев, С. И. Евдокимов и другие). Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, как будет выглядеть мемориал в честь Ленинградской битвы.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга