В широкий прокат картина выйдет 1 января 2020 года.

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука. Об этом пишет ТАСС.

На премьере присутствовал сам режиссер, министр культуры РФ Владимир Мединский, а также актеры, исполнившие главные роли: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и Сергей Гармаш.

Фантастический фильм "Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Падение инопланетного объекта на Землю разделило жизнь людей на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная, кто был в контакте с пришельцем. Однако сверхъестественные способности девушки волнуют не только землян. Над планетой нависла новая угроза вторжения.

В широкий прокат картина выйдет 1 января 2020 года. Права на показ фильма проданы в ряд стран Европы, Прибалтики, в Японию и Корею.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU