Состоялся премьерный показ мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4"

Сценарий написали участники "Квартета И".

В Москве состоялся премьерный показ сказочного блокбастера "Иван Царевич и Серый Волк 4". Сценарий написали участники "Квартета И", производством анимационного фильма занималась кинокомпания СТВ и студия "Мельница". Об этом пишет ТАСС.

Зима в этом году в Тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная, прямо как в прошлом и позапрошлом году. Но, вот, пришла весна с вьюгой, морозами и снегом, и совсем загрустили Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка. Вместе с почти-весной пришла весть из Трисемнадцатого царства, где пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году в нем победил хомяк Жорж. Чей голос окажется круче в этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Пушистого певца отправляется поддержать вся компания во главе с Иваном и Волком.

Роли в мультфильме озвучивали известные актеры и певцы. Среди них Иван Охлобыстин (Царь), Никита Ефремов (Иван), Михаил Боярский (Кот-ученый) и победитель шоу "Голос" Сергей Волчков (Павлин Пауло). В широкий прокат картина выйдет 26 декабря.

Первый мультфильм про Ивана и Серого Волка вышел в декабре 2011 года. Картина стала самым кассовым отечественным анимационным проектом в 2012 году. В 2013 году вышло продолжение истории.

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