На "России-1" покажут отреставрированную "Иронию судьбы"

Фильм будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями.

На "России-1" покажут отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Фильм будет отличаться от оригинала более яркими цветами и четкими деталями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

В прошлом году комедию 31 декабря показывал "Первый канал". С 2007 года и на протяжении 10 лет эксклюзивные права на показ "Иронии судьбы" принадлежали именно ему. Однако в 2017 году комедию впервые показали на "России-1". Оказалось, что между двумя вещателями распределился пакет известных картин "Мосфильма". Если один год фильм Рязанова показывает "Россия-1", то два других – "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказскую пленницу" – транслируют на "Первом канале". На следующий год они меняются.

В последний день 2018 года самым популярным фильмом у россиян стал "Любовь и голуби". Его посмотрели на "Первом канале" 24,3 % россиян старше четырех лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Второе место заняла "Ирония судьбы", доля аудитории которой составила 22,7 %. Тройку лидеров замыкает "Иван Васильевич" с долей 19,2 % телезрителей.

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