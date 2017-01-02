И тебя повесят. Почему "Союз спасения" - блестящий образец "кино для президента"

Piter.TV смотрит в глаза киномонстру, готовому покорять российский прокат в новогодние праздники. Хороших слов почти не нашлось.

Картина охватывает период с 1814 по 1825 годы и повествует о зарождении тайных сообществ, появившихся в Российской Империи после войны с Наполеоном. Одно из них называлось "Союз спасения": именно оно стало инициатором восстания декабристов - неудачной попытки государственного переворота группой дворян, отказавшихся после смерти императора Александра I от присяги его сыну Николаю I в пользу его брата, Константина.

Трудно было предположить, что из автора нежного и даже "лампового" фильма "Итальянец" получится настоящий русский Майкл Бэй с поправкой на любовь к отечественным традициям исторического кино. Со стороны тяжело объяснить, почему режиссер Андрей Кравчук так долго задержался на "долгостроях", связанных с продюсерской группой Первого канала. Большой стиль, массовый, государственный.

Сначала был романтический "Адмирал" про Колчака с Константином Хабенским в главной роли, разгулявшийся до сериала. Затем зрители увидели робкую попытку поженить графичность "Игры престолов" с православными традициями. Получился "Викинг", который очистил кошельки россиян на миллиард рублей. Спустя несколько лет после этого проекта в свет выходит драма о восстании декабристов. "Звезда пленительного счастья", подвинься! "Союз спасения" на подходе.

Все три проекта Андрея Кравчука отличает определенное отношение к историческим материалам, на которых основаны фильмы. За однобокое освещение фактов в медиапространстве ярче всех критика прозвучала с YouTube: за "Адмирала" - с канала Дмитрия "Гоблина" Пучкова, после "Викинга" на него обратили внимание у BadComedian. Замечания обоснованы - выстиранная биография участников событий в кино про Колчака и чехарда с повествованием в экранизации "Повести временных лет" действительно вызывали вопросы при сильных актерских работах. Поэтому тезис, будет ли третья попытка сделать массовое историческое кино исполнена с исправлением ошибок, действительно существовал. Ответ стал неожиданным: к "старым граблям" добавились новые.

"Союз Спасения" внезапно вписывается в мировой тренд кино про антигероев, Веному и Артуру "Джокеру" Флеку на зависть. "Союз..." действительно красиво снят, костюмы приятны глазу. В сторону личные мотивы героев комиксов, русский "отряд самоубийц" готовится к кое-чему пострашнее: к смене конституции при существующем монархическом строе. Причем за кадром остается упоминание о теоретической части, статьях и каких-либо заявлениях команды гвардейцев Трубецкого (Максим Матвеев), талантливого Муравьева-Апостола (Леонид Бичевин), карикатурного "поэта, журналиста" Кондратия Рылеева в исполнении Антона Шагина и многих других.

Образы сведены до нескольких черт - одни из двух костылей, поддерживающих массивный сюжет и историческую основу. Аляпистые "либералы", что с них взять, опьянены победой над Наполеоном, планируют вооруженный переворот (и даже убить императора, если потребуется). Экранного времени на каждого не хватит, не то, что на персонажей Бичевина или Павла Прилучного раскрыть, тут и на петербургского артиста Дмитрия Лысенкова только две с половиной реплики приготовлено.

Вторым инструментом склейки "украинской" линии сюжета (о, да, куда без нее на Первом) с событиями в столице стали несколько поясняющих текстов с объявлениями диктора.

Как говорил режиссер, ему были важны личные истории героев. Разве он говорил о главных персонажах, декабристах? Тут нужно обратить внимание на сюжетные арки Александра I (Виталий Кищенко) и будущего Николая I "Палкина" (Иван Колесников), которым уделено куда больше времени. Тут и попытка договориться с "оппозицией", первые сомнения и первый удар в спину военного генерал-губернатора Милорадовича (Александр Домогаров). Финальная сцена, в которой будущее готовится "петь голосами детей" – Александром II, сыном Николая I, могла бы стать красивым завершением истории. Революция подавлена, государство готово к переменам, но сверху. Однако после монтажной склейки под оставшуюся часть оркестровой версии песни Басты "Сансара" декабристов вешают. Эм, что? И это еще мы скачки в чистом поле под "Прогулки по воде" Бутусова опускаем.

Более продуктивным опытом похода в кино в эти новогодние каникулы может стать любой другой отечественный фильм, выходящий в прокат. Изучение материалов по вопросу восстания декабристов поможет построить более объективную картину ситуации. Да, восстание было, его подавили, за попытку бунта на каторгу отправили множество людей. Но что окружало мятеж - это вопрос диалога с историей и (или) умолчания ее деталей. Тут кино и приходит на помощь в службе государству, вставая в один ряд с парками "Россия - моя история". Позиция есть, вот мы ее и диктуем. Экранизация реплики про то, что вслед за брошенным стаканчиком может пойти нечто потяжелее, должна найти своего зрителя и найдет его, где бы он не находился. А что, вы хотите, как в Париже?

Фото: предоставлено прокатчиками