"Мы не хотели вставать на чью-то сторону"."Союз спасения" показали нахимовцам

Режиссер Андрей Кравчук презентовал свою новую картину в Петербурге два раза. Piter.TV проследил за тем, как на новогоднюю премьеру отреагировали курсанты.

Еще до кинотеатрального показа фильм увидели курсанты Нахимовского военно-морского училища. Причем для ребят презентация фильма стала событием грандиозным – сначала они окунулись в атмосферу XIX века в зале учреждения, где прошел бал для воспитанников. Кавалеры с дамами в костюмах того времени исполнили вальс, польку, кадриль, а импозантные гусары знакомились тем временем с гостями.

На сам просмотр "Союза спасения" собрался полный зал курсантов

"Для меня большая честь представить фильм здесь, в Нахимовском училище, потому что он касается, прежде всего, военных, – признался режиссер "Союза спасения" Андрей Кравчук перед показом. – Этот фильм очень непростой и неоднозначный. Мы не хотели вставать на чью-то сторону, выносить вердикт и кого-то осуждать. Для нас было главным показать объективно то, что происходило тогда и понять, как далеко каждый из нас готов зайти ради своей мечты. Фраза, взятая нами в качестве эпиграфа, была произнесена одним из декабристов. "Мы вышли. Нам не вернуться", – сказал молодой офицер, когда вышел на Сенатскую площадь, а его товарищ высказал сомнение".

В фильме история декабрьского восстания представлена через ключевые исторические фигуры: Сергея Муравьева-Апостола, князя Сергея Трубецкого, Павла Пестеля, Михаила Бестужева-Рюмина, Кондратия Рылеева, графа Михаила Милорадовича и, конечно, двух императоров, Александра I и будущего Николая I. Костюмы для героев шили на киностудии "Ленфильм", к тому же, почти все съемки проходили в Северной столице, что, безусловно, придало определенный лоск картине.

Сюжет фильма знаком всем, кто учился в школе и хотя бы чуть-чуть слушал уроки истории. Император Александр I оставил завещание, где передавал престол своему брату Николаю в обход старшего Константина. Солдаты взбунтовались и вышли на площадь. Больше всего внимания уделено подготовке к восстанию и тому, что же все-таки двигало людьми, когда они пошли на столь радикальные меры. Мнения о фильме разделились уже в зале Нахимовского училища.

Сюжет фильма знаком всем, кто учился в школе и хотя бы чуть-чуть слушал уроки истории. Император Александр I оставил завещание, где передавал престол своему брату Николаю в обход старшего Константина. Солдаты взбунтовались и вышли на площадь. Больше всего внимания уделено подготовке к восстанию и тому, что же все-таки двигало людьми, когда они пошли на столь радикальные меры. Мнения вокруг фильма разделились даже в зале Нахимовского училища.

"Я изучала историю декабрьского восстания и с советской, и с альтернативной точек зрения. Сомневаюсь, что вы (Андрей Крачвук – прим. автора) изучили историю. Вставить современную музыку – это еще ладно. Но исторические персонажи должны же быть выверены! Если вы претендуете на исторический фильм, нельзя же делать Голливуд. В этой картине истории совсем чуть-чуть, а все остальное – фантазия", – заявила одна из сотрудниц училища. "Такие фильмы должны быть, потому что это наша великая история, какая бы они ни была. Лично я перед просмотром этой картины неоднократно читал о декабрьском восстании в интернете интернету, пытался разобраться глубже в этом событии. Я очень капризный человек в отношении фильмов, так как у нас любят брать не историю, а ее кусок, как, например, в фильме "Стена". Но "Союз спасения" мне очень понравился: тема раскрыта полностью. К тому же, актеры сыграли блестяще", – признался начальник Нахимовского училища Анатолий Минаков.

Пообщаться с курсантами после показа приехали исполнители главных ролей – Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Иван Янковский и Иван Колесников.

Нахимовцев больше всего интересовали именно исторические моменты фильма. Почему Александр I не арестовал всех, когда узнал, что готовится восстание? Из-за чего все-таки умер император – удар или порез? Почему никто не выстрелил в Николая на площади, если все были за Константина? Право ответа в этих случаях брали на себя не актеры, а режиссер.

Интересовал ребят, конечно, и процесс съемок фильма. Что чувствовали актеры, погружаясь в образы прошлого века.

"Холод!", – ответил сразу Иван Янковский. "Конечно, прелесть пребывания в исторических офицерских костюмах, но это не самое главное, – рассказал Максим Матвеев. – В таком материале перед актером стоит еще более важная задача, потому что несмотря на весь антураж и прекрасные локации, я убежден, артист должен думать, как он своим исполнением заставит зрителя остаться в зале до конца. Лично я пытался провести параллель между ребятами того времени и теми, кто придет в кинотеатры. Мне хотелось, чтобы в нашем исполнении они увидели часть себя. Ведь тогда чувствовали, думали, переживали все то же, что и сейчас". "Я впервые принимал участие в таком масштабном проекте, и очень сильно нервничал, – признался Леонид Бичевин.– В фильме есть эпизод, где я скачу на коне по полю. Так вот, мне тогда хотелось ускакать так, чтобы меня никто не нашел. Но я остался. А в итоге меня повесили…" "В эту историческую драму нужно было вложить душу, – отметил Иван Колесников.– Создать образ Николая I было довольно сложно, потому что мы об этом персонаже знаем лишь из истории. О том, какой это был человек, практически ничего неизвестно. Поэтому нам пришлось немного дописывать его и привносить свое в образ императора".

Рецензия на фильм "Союз спасения" – скоро на портале Piter.TV.

Фото: Piter.TV, кадры из фильма "Союз Спасения" / Светлана Маликова

Видео: 20th Century Fox Russia / YouTube