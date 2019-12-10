Путин высказался по поводу уличных протестов и брошенных в полицию стаканчиков

Президент считает необходимым соблюдать меры как протестующим, так и стражам порядка.

Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к уличным протестам. Свою позицию политик обозначил на заседании СПЧ 10 декабря, передает "Интерфакс".

Путин отметил, что каждый вправе выражать свое мнение в рамках закона, но сравнил уличные протесты в России с происходящим в США, Франции и других странах. Президент считает важным не допустить, чтобы за броском пластикового стаканчика в полицейских последовали бутылки и предметы потяжелее. Однако подчеркивает, что стражи порядка тоже грубо нарушают закон, разгоняя митинги.

Путин уверен, что поддерживать любящих родину людей нужно, и согласился с тем, что среди протестующих есть те, кто искренне хотят изменить некоторые сферы жизни к лучшему.

Ранее Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову.

Видео: SHOWTIME, CNN_1 / YouTube