Ученые установили, что самки крупнее в размерах, чем самцы.

Самку китовой акулы признали самой большой рыбой. Об этом рассказали ученые в публикации для Frontiers in Marine Science. Специалисты установили, что самыми крупными животными считаются именно самки, а не самцы. Биолог из Института морских наук Австралии Марк Микан рассказал, что средняя длина животных достигает около десяти метров.

Самки обгоняют самцов по размерам. Средняя длина самки китовой акулы составляет 14 метров. И это не предел — иногда встречаются поистине гигантские особи, длина которых составляет 18 метров Марк Микан, автор исследования

Эксперт объяснил, что размер самки китовой акулы соразмерен с автобусом. При этом существа растут достаточно медленно - на 20-30 сантиметров ежегодно. Учитывая медленный рост, ученым пришлось на протяжении 10 лет следить за 54 особями акул, чтобы зафиксировать их размеры.

Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео.