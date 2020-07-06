В Эйлате китовая акула подплыла к отдыхающим.

Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео. Ролик опубликовали журналисты Business Insider. Они рассказали, что видео китовой акулы засняли гости израильского курорта Эйлат. Днем 4 июля к берегу подплыла акула. Очевидцы могла наблюдать, как плавник хищника движется рядом с пловцами. Один из отдыхающих крикнул: "она охотится на ту женщину! Она не видит ее! О боже!"

Позже оказалось, что китовая акула не представляла опасности для туристов. Самый крупный вид рыб может достигать в длину до 12 метров. Акула данного вида питается планктоном. Обычно она обитает в тропических морях и редко оказывается у берега.

Сейчас сезон, когда акулы подплывают к берегу в поисках мест с высокой концентрацией планктона. Очень важно не оказываться у них на пути израильский эксперт по акулам Ади Бараш

Схватка подводного охотника с одной из самых агрессивных акул попала на видео.

Видео: Twitter/Hen Mazzig