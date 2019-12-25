  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты Россельхознадзора не пропустили в Петербург крупную партию нута из Индии с опасными насекомыми
Сегодня, 17:22
127
nadezhda_sib

Специалисты Россельхознадзора не пропустили в Петербург крупную партию нута из Индии с опасными насекомыми

0 0

Вся партия была загрязнена.

Партия сушеного продовольственного нута не прошла проверку в морском порту Санкт-Петербурга. Экспертиза показала, что в продукции есть мертвое имаго опасного карантинного вредителя, рассказала пресс-служба Управления территориального Россельхознадзора.

24 тонны нута прибыли из Индии и должны были быть отправлены московской фирме, которая занимается торговлей фруктов и овощей. 

Карантинная экспертиза проводилась специалистами ФГБУ "Ленинградская МВЛ". Они и обнаружили Азиатскую многоядную зерновку. После этого был проведен комиссионный отбор для того, чтобы решить, что делать с партией дальше. Загрязненность мертвыми вредителями подтвердилась. Вся продукция не соответствовала Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности зерна".

Всю партию вернули в Индию. 

Фото: Управление Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

Теги: вредители, морской порт, насекомые, нут, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии