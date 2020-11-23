Петербуржцы увидели в центре города стаю крыс

Грызуны обитают рядом с арт-центром на Лиговском проспекте, 53. Их долгое время пытаются вытравить, но крысы постоянно возвращаются.

Петербуржцы пожаловались на большое количество крыс в центре города. Об этом сообщили "Невские новости" 9 мая.

Выяснилось, что горожане давно пытаются уничтожить либо выгнать грызунов, но те ничего не боятся и постоянно возвращаются. В сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовали пост, на котором можно увидеть полчище крыс. Как заявляет автор публикации, животные обитают у Пушкинской, 10. Но это не стало новостью для местных и посетителей арт-центра на Лиговском, 53. Они давно в курсе происходящего и возмущены бездействием управляющих компаний.

Ранее на Piter.tv рассказали, зачем в Петербурге хотят ограничить количество животных в квартире, и как бороться с этим сейчас. Власти предлагают штрафовать за лай питомцев по ночам. Статью хотят внести в кодекс об административных правонарушениях.

Видео: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"