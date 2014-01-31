В Петербурге хозяев собак предлагают штрафовать за лай питомцев по ночам

Шум от животных будет вне закона в ночное время и с 8:00 до 12:00 в нерабочие и праздничные дни.

В Петербурге могут ввести штрафы для владельцев животных, которые шумят в многоквартирных домах по ночам. Законопроект 12 апреля представили на антикоррупционную экспертизу.

Предлагается дополнить статью 8 городского закона об административных правонарушениях и ввести ответственность за бездействие владельцев животных. Штраф предлагают назначать тем хозяевам, которые не предпринимают мер для прекращения "лая, воя и другого шума, исходящего от домашнего животного".

Шум от животных будет вне закона в ночное время и с 8:00 до 12:00 в нерабочие и праздничные дни. Владельцу грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

В это же время петербургский законопроект о посещении кафе и магазинов с животными дошел до Госдумы.

Фото: pixabay