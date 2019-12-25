Петербургский законопроект о посещении кафе и магазинов с животными дошел до Госдумы

На прошлой неделе его согласовало Законодательное собрание Петербурга.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга внесли в Госдуму законопроект, который требует установить правила посещения кафе и магазинов с животными. Текст документа опубликовали в электронной базе Думы в понедельник.

Инициатива принадлежит депутатам партии "Единая Россия". Один из ее авторов, Денис Четырбок, отметил, что нужно учитывать интересы не только посетителей с питомцами, но и всех остальных. Так, например, посещение заведения с собакой не всегда может соответствовать санитарным нормам, а у кого-то может быть аллергия на шерсть. При этом о запрете речи не идет. Закон призван разрешить конфликтные ситуации

Законопроект ждал своего часа два года, он начал разрабатываться еще в 2019.

Фото: Piter.TV