В Петербурге разрабатывают правила посещения кафе и магазинов с животными

Автор законопроекта подчеркнул, что нужно учитывать интересы владельцев питомцев, но также и посетителей.

Депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Сергей Никешин предлагают разработать единые правила посещения магазинов и мест общественного питания для людей с животными. Законопроект в первом чтении поддержали большинство парламентариев на заседании 7 апреля.

Авторы законопроекта планируют, что инициативу примут на федеральном уровне. По словам Четырбока, о запрете посещать магазины с питомцами речи не идет.

Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак. пояснил депутат.

Законопроект разрабатывался с февраля 2019-го года.

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Фото: Piter.TV