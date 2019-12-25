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В Петербурге разрабатывают правила посещения кафе и магазинов с животными
Сегодня, 10:50
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nadezhda_sib

В Петербурге разрабатывают правила посещения кафе и магазинов с животными

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Автор законопроекта подчеркнул, что нужно учитывать интересы владельцев питомцев, но также и посетителей.

Депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Сергей Никешин предлагают разработать единые правила посещения магазинов и мест общественного питания для людей с животными. Законопроект в первом чтении поддержали большинство парламентариев на заседании 7 апреля.

Авторы законопроекта планируют, что инициативу примут на федеральном уровне. По словам Четырбока, о запрете посещать магазины с питомцами речи не идет. 

Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак.

пояснил депутат.

Законопроект разрабатывался с февраля 2019-го года. 

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Фото: Piter.TV

Теги: животные, законопроект, закс петербурга, питомцы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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