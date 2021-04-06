В Ленинградском зоопарке показали недавно родившихся патагонских мар

Брат и сестра появились на свет 25 февраля, примерно в 11 часов утра.

В Ленинградском зоопарке рассказали о недавно родившихся малышах патагонских мар. Брат и сестра появились на свет 25 февраля, примерно в 11 часов утра. Родители имеют южноамериканские имена: мама – Гуарани, папа – Квебахо. Об этом рассказали специалисты зоопарка.

К сожалению, мама стала кормить только одного детёныша. Новорождённую самочку пришлось забрать из группы: сотрудники ветеринарного отдела выкормили её самостоятельно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она воспринимает работников зоопарка как свою семью и охотно бежит к людям. специалисты Ленинградского зоопарка

На данный момент самочка находится во внутренних помещениях под присмотром специалистов, самца петербуржцы могут увидеть в павильоне "Тропический дом".

Мара – это южноамериканский грызун, известен как патагонский заяц или патагонская свинка.

Также в марте Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары.

Фото и видео: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК