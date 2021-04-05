В Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары

В Ленинградском зоопарке сообщили радостную новость – у пары капибар Ермака и Кайсы родился малыш.
Детеныш появился на свет еще 15 марта. Определить пол новорожденного пока сложно, нужно подождать, пока он немного подрастет.
Малыш очень быстро стал самостоятельным – он уже может сам гулять, выбирать место для отдыха и есть "взрослую" еду. Однако спит пока с матерью под боком и часто играет с папой.
Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке умерла волчица по кличке Тень.
Видео: Instagram / spbzoopark
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