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В Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары

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Малыш появился у пары Ермак и Кайса.

В Ленинградском зоопарке сообщили радостную новость – у пары капибар Ермака и Кайсы родился малыш.

Детеныш появился на свет еще 15 марта. Определить пол новорожденного пока сложно, нужно подождать, пока он немного подрастет.

Малыш очень быстро стал самостоятельным – он уже может сам гулять, выбирать место для отдыха и есть "взрослую" еду. Однако спит пока с матерью под боком и часто играет с папой.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке умерла волчица по кличке Тень.

Видео: Instagram / spbzoopark

Теги: капибара, ленинградский зоопарк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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