В Ленинградском зоопарке умерла волчица по кличке Тень

Волчица прожила в зоопарке 14 лет.

В среду, 31 марта, пресс-служба Ленинградского зоопарка сообщила печальную весть: умерла любимица петербуржцев волчица по кличке Тень.

Хищница родилась в зоопарке 25 марта 2007 года. Сотрудник зоопарка Дмитрий Васильев выкармливал ее с недельного возраста и даже взял ее на некоторое время домой, чтобы больше времени проводить с ней и ухаживать. В возрасте 1,5 месяцев Тень вернули в зоопарк, где поселили в построенном вольере.

К сожалению, у природы для всех отмерен свой срок. И Тень, прожив в Ленинградском зоопарке 14 лет, покинула нас. Мы всегда будем помнить и любить нашу чудесную волчицу сообщили в зоопарке.

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Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка