Ленинградский зоопарк показал, как купается выдра Финик

В пятницу, 12 марта, Ленинградский зоопарк опубликовал на странице в соцсети видеозапись купания выдры Финика. Животное задорно плещется в проруби.
Погода в Санкт-Петербурге не радует, однако Финик доказывает, что холод и ветер – не помехи хорошему настроению
отметили в зоопарке.
Сотрудники напомнили, что желающие могут посмотреть, как кормят выдру, каждый день в 15:20.
Ранее мы писали, что ленинградский зоопарк показал выдру по кличке Финик, радующуюся снегу.
Видео: @spbzoopark / instagram.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все