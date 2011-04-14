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Ленинградский зоопарк показал, как купается выдра Финик

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Понаблюдать за кормлением выдры можно ежедневно в 15:20.

В пятницу, 12 марта, Ленинградский зоопарк опубликовал на странице в соцсети видеозапись купания выдры Финика. Животное задорно плещется в проруби. 

Погода в Санкт-Петербурге не радует, однако Финик доказывает, что холод и ветер – не помехи хорошему настроению

отметили в зоопарке.

 Сотрудники напомнили, что желающие могут посмотреть, как кормят выдру, каждый день в 15:20. 

Ранее мы писали, что ленинградский зоопарк показал выдру по кличке Финик, радующуюся снегу.

Видео: @spbzoopark / instagram.com

Теги: выдра финик, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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