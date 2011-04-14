Ленинградский зоопарк показал, как купается выдра Финик

Понаблюдать за кормлением выдры можно ежедневно в 15:20.

В пятницу, 12 марта, Ленинградский зоопарк опубликовал на странице в соцсети видеозапись купания выдры Финика. Животное задорно плещется в проруби.

Погода в Санкт-Петербурге не радует, однако Финик доказывает, что холод и ветер – не помехи хорошему настроению отметили в зоопарке.

Сотрудники напомнили, что желающие могут посмотреть, как кормят выдру, каждый день в 15:20.

Ранее мы писали, что ленинградский зоопарк показал выдру по кличке Финик, радующуюся снегу.

Видео: @spbzoopark / instagram.com