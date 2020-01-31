Ленинградский зоопарк показал выдру по кличке Финик, радующуюся снегу. Видеоролик с резвящимся зверьком опубликован на странице зоопарка в соцсети Instagram.
На видео можно наблюдать, как этот зверёк чистит свою шерстку о снег - ползая "по-пластунски". А ещё Финик очень любит играть - подбрасывает свой мячик вверх, а затем ловит его
Мы желаем вам отлично провести выходной, как это делает наша выдра!
Ленинградский зоопарк
Новогодние хвойные деревья стали настоящим подарком для верблюдов из "Приюта Белоснежки" (Шадырицы, Волосовский район Ленинградская область).
Видео: Instagram / @spbzoopark
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все