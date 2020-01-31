Ленинградский зоопарк показал выдру по кличке Финик, радующуюся снегу. Видеоролик с резвящимся зверьком опубликован на странице зоопарка в соцсети Instagram.

На видео можно наблюдать, как этот зверёк чистит свою шерстку о снег - ползая "по-пластунски". А ещё Финик очень любит играть - подбрасывает свой мячик вверх, а затем ловит его

Мы желаем вам отлично провести выходной, как это делает наша выдра!

Ленинградский зоопарк