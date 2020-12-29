В ленинградском контактном зоопарке верблюды "утилизируют" новогодние елки

На видеозаписи можно увидеть целую семью верблюдов: Саламыча (в центре), справа – его папа, а слева – мама.

Новогодние хвойные деревья стали настоящим подарком для верблюдов из "Приюта Белоснежки" (Шадырицы, Волосовский район Ленинградская область). Директор контактного зоопарка Геннадий Натёкин опубликовал видео, как верблюды "утилизируют" новогодние деревья.

На видеозаписи можно увидеть целую семью верблюдов: Саламыча (в центре), справа – его папа, а слева – мама.

Как рассказал Геннадий Натёкин, хвойные деревья – это настоящее лакомство для подопечных зоопарка. Верблюды едят деревья очень неторопливо, чтобы насладиться вкусом. Петербуржцев и жителей Ленобласти просят привозить елочки в контактный зоопарк, которые остались после новогодних праздников.

В начале февраля в "Приюте Белоснежки" проснулся от зимней спячки сурок Фил.

Видео: ВКонтакте/ Геннадий Натёкин