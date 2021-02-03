  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:52
108
nastya960
Код вставки плеера

Ленинградский сурок Фил проснулся от зимней спячки

0 0

А вот сурки в Петербурге всё еще спят.

Ленинградский сурок Фил из контактного зоопарка "Приют Белоснежки", который находится в деревне Шадырицы Волосовского района, дал прогноз на приход весны. Директор зоопарка Геннадий Натекин на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что сурок проснулся 2 февраля.

Сегодня Всемирный день Сурка. Прогноз от нашего Фила на весну – благоприятный. Он не боится своей тени. Так что весна будет ранняя.

Геннадий Натекин, директор контактного зоопарка

День сурка традиционно отмечается в США и Канаде 2 февраля. Как накануне узнал Piter.TV, сурки в Ленинградском зоопарке, который находится в Петербурге, еще спят. 

Видео: ВКонтакте/ Геннадий Натёкин

Теги: зоопарк, спячка, сурок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии