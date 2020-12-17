В этом году в День сурка предсказать приближение весны в Петербурге не удастся

Сурки в Ленинградском зоопарке еще спят в своих домиках.

Традиция праздновать День Сурка пришла еще из далеких времен. По поверью, животные, которые зимой находятся в спячке, могут предсказать наступление весны. Эту традицию привезли пенсильванские голладцы в Америку в XVIII веке. Если на Родине переселенцев – это был барсук, то в Америке символом прихода весны стал сурок. Каждый год – 2 февраля в Америке и Канаде будят грызунов и смотрят на их поведение. Если они ведут себя спокойно, то весна будет ранняя и теплая, но, если они пугаются собственной тени, зима может затянуться еще не на один месяц.

Piter.TV связался с представителями Ленинградского зоопарка и узнал, что сурки еще спят в своих домиках. В зоопарке сурков не будят, а дожидаются, когда они сами проснутся.

В нашем климате они не просыпаются так рано. Они могут проснуться несколько раз в течение зимы, если наступает потепление, мы это слышим по звукам в домике. Но потом животные снова впадают в спячку. пресс-служба Ленинградского зоопарка

Как отметили сотрудники зоопарка, всё зависит от температуры воздуха. В 2020 году сурки проснулись после 10-х чисел февраля, в 2019 – в конце марта, а в 2018 – в начале апреля.

Ранее специалисты рассказали, как обитатели Ленинградского зоопарка переносят перепады температуры.

Фото: ВКонтакте/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК