Специалисты рассказали, что обитатели Ленинградского зоопарка переносят перепады температуры

По словам главного зоотехника, северные животные, естественно, предпочли бы холода, нежели аномальное потепление.

Главный зоотехник Ленинградского зоопарка Ольга Волкова в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала, как обитатели Ленинградского зоопарка переносят перепады температуры.

Так, северным животным по душе пришлись бы снег и мороз, а не аномальное потепление. Но есть и плюсы: медведице Хаарчане могут наливать воду в бассейн, в котором она купается. Однако, уточняет Волкова, такого шоу, как летом, посетители не увидят, потому как Хаарчана любит купаться зимой меньше.

Для животных скорее не температура, а продолжительность светового дня является сигналом, что пришла весна отметила зоотехник.

Сурки также реагируют на потепление, но пока они не выходят из зимней спячки. Сотрудники Гидрометцентра сообщают, что потепление не задержится надолго. С четверга температура начнет понижаться, а в понедельник ожидается до -6 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали температурный рекорд.

Фото: instagram.com/spbzoopark/