В Петербурге зафиксировали температурный рекорд

В топ регионов, поставивших температурный рекорд, вошли Москва и Новгород.

Во вторник, 26 января, специалисты зафиксировали новые температурные рекорды в некоторых регионах, сообщили "РИА Новости".

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что ночью в понедельник в столице была температура +3,8 градуса. Эта самая высокая температура за 143 года наблюдений. Прошлый рекорд составил +3,6 градуса. В топ регионов с температурным рекордом вошли также Петербург (+4,5 градуса с прошлым рекордом в +4 градуса) и Новгород, (3,4 градуса при прежнем рекорде в 3,3 градуса).

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге будет тепло и дождливо.

Фото: Piter.TV