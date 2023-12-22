Сурок Фил из Ленобласти предсказал петербуржцам долгую зиму

Сегодня, 2 февраля, отмечается День Сурка.

Сурок Филимон, проживающий на зооферме "Приют Белоснежки" в Ленобласти, прогнозирует, что петербуржцам следует ждать прихода весны не ранее середины марта. Об этом сообщили представители приюта в соцсетях, выложив видео с предсказанием грызуна.

Отметим, что сегодня, 2 февраля, отмечается День Сурка. Считается, что по поведению этого животного, который вылезает из норы, можно предположить, насколько близко наступление весны. Если день пасмурный, и сурок не видит своей тени, спокойно покидая нору, значит, зима скоро закончится, и весна наступит раньше положенного срока. Если же погода солнечная и сурок видит свою тень, он пугается и прячется обратно в нору, это означает, что ждать следует еще шесть недель зимы.

По прогнозу Фила из Ленинградской области, весна не придёт до 15 марта. После таких неутешительных новостей грызун с чувством выполненного долга вернулся в нору и продолжил зимнюю спячку.

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Фото и видео: Telegram / Приют Белоснежки The Snow White"s Shelter