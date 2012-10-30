Зачем в Петербурге хотят ограничить количество животных в квартире, и как бороться с этим сейчас

Piter.TV обсудил с юристами и депутатом ЗакСа проблему питомников в многоквартирных домах и правовое регулирования. С последним все совсем неоднозначно.

Петербургские депутаты хотят определить допустимое количество домашних животных в одной квартире. Как оказалось, некоторые горожане являются нарушителями, не подозревая об этом: в семье может жить только одна кошка или собака. Дело в том, что в Петербурге до сих пор действует решение 39-летней давности, однако ограничение не мешает некоторым жильцам устраивать у себя дома питомник. Piter.TV рассказывает, куда обращаться, если в жилом доме кто-то завел слишком много животных, и это причиняет вам дискомфорт.

Зачем ограничивать количество животных в квартире?

"Заняться" вопросом количества домашних животных депутатов Петербурга побудили две причины. Во-первых, чтобы отменить решение 1982-го года, которое уже неактуально, надо принять новое – оставить вопрос совсем без регулирования нельзя. Других нормативных актов, которые бы определяли допустимое количество питомцев, нет. В законе "Об ответственном обращении с животными" говорится лишь о том, что количество зверей определяется исходя из возможности владельца обеспечивать им необходимые условия и соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические правила. Ранее на проблему неоднократно обращали внимание и на федеральном уровне. Например, в 2019 году ограничить количество питомцев предлагала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Ирина Гехт.

Во-вторых, горожане периодически жалуются на соседей, которые содержат у себя много животных. Такое соседство наносит вред не только жильцам дома, но и самим животным. Как рассказал автор законопроекта Денис Четырбок, недавно он узнал о случае, когда в двухкомнатной квартире проживали 62 хаски, что является абсолютно неприемлемым. Законопроект полностью исключит возможность создавать в многоквартирном жилом доме питомник или приют для животных.

На данный момент инициатива находится на стадии обсуждения. Прежде всего необходимо, чтобы федеральные власти разрешили регионам самостоятельно определять количество животных в жилом помещении в зависимости от метража или типа жилья. Единых параметров для всех регионов не может быть, так как россияне живут не только в квартирах, но и в частных домах – для них правила будут другими.

После того, как у города появятся полномочия, он начнет определять конкретные рамки. Для этого планируют привлечь специалистов Управления ветеринарии Петербурга, зоозащитников, представителей общественных организаций. В пресс-службе Управления ветеринарии нам сообщили, что пока официальных просьб от ЗакСа разработать документацию не поступало.

Денис Четырбок подчеркнул, что полномочий на ограничение животных у регионов пока нет, однако Piter.TV узнал, что Кировская область в феврале 2021 года ввела квоту на домашних животных. Их допустимое количество рассчитывается по формуле с учетом того, что кошкам требуется не менее 0,8 кв. метра, собакам до 25 кг – не менее 1,5 кв. метра, более 25 кг – не менее 2,5 кв. метра.

Куда обращаться, если у соседей питомник?

Судебный юрист Кирилл Чернявский рассказал Piter.TV, куда могут обращаться горожане, если считают, что животные в доме нарушают их права. Другой вопрос в том, что не всегда санкция за нарушение оказывается достаточной, чтобы насовсем решить проблему.

Хозяин животных несет ответственность не только за условия жизни питомца, но и соблюдение прав и интересов других жильцов. То, что квартира принадлежит ему, не означает, что он может делать в ней что угодно. Если в доме или квартире антисанитария – неприятный запах, насекомые, можно вызывать Роспотребнадзор. За первое нарушение, скорее всего, владельцу назначат штраф. Он составляет не более 5 тыс. рублей. Также ведомство следит за вакцинацией кошек и собак. Питомцев нужно регистрировать в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа и ежегодно прививать против бешенства. За уклонение от вакцинации штраф может составить до 3 тыс. рублей. Если укус животного приведет к смерти другого человека, то его владелец понесет уголовное наказание. Чем больше животных, тем выше риск.

Промежуточной инстанцией может выступить Жилищная инспекция, которая передаст жалобы граждан в профильные органы и тем самым, возможно, ускорит процесс. Прежде всего инспекция может попросить управляющую компанию провести переговоры с владельцем животных. Еще один вариант – полиция, которая зафиксирует нарушения и составит протокол.

Напомним, что содержать в квартире можно далеко не всех животных. Правительство РФ в 2019 году составило перечень запрещенных для содержания дома. В него вошли, например, королевская кобра, все виды питонов длиной более 4 метров, все виды тарантулов, рысь обыкновенная, гепарды. Однако, если животные приобретены до 1 января 2020 года, то они смогут находиться на содержании их владельцев до наступления своей естественной смерти. Если животное появилось позже, то житель дома может обратиться в Росприроднадзор.

По словам адвоката Анастасии Шишкиной, граждане могут также вызвать ветеринарную службу, которая зафиксирует условия содержания животных, и прокуратуру.

Если нарушение регистрируют повторно, то ведомства могут подать административный иск в суд. Также истцом может выступить и сам житель дома.

Можно ли выселить животных через суд?

Анастасия Шишкина обратила внимание на то, что с точки зрения закона все животные – это вещи, и поэтому выселить их нельзя, так же как нельзя выселить шкаф или стул. В связи с этим употреблять слово "выселить" не совсем корректно. Наказывают хозяина, а не питомцев. Поскольку каждый должен использовать свои права разумно и добросовестно, в крайнем случае нарушителя могут лишить права собственности.

Кирилл Чернявский отмечает, что законодательство лояльно к животным и тем, кто их содержит, поэтому для "выселения" нужны веские причины. Это возможно только в том случае, если удалось доказать прямую связь между животными и нанесенным им ущербом, например, аллергией. Если животное выселят, ему придется искать новый дом. Здесь сталкиваются законодательная база с сострадательной. В России есть случаи в судебной практике, когда суд обязывал сносить будки или запрещал подкармливать животных, но во второй инстанции такие решения обжаловали. Судебный юрист также подтвердил, что, если хозяин является злостным нарушителем не только в связи с животными, то его и самого могут выселить из квартиры.

Эксперт прокомментировал для Piter.TV дело о выселении попугая и кошки в Петербурге. Его рассмотрит Выборгский районный суд 15 мая. Петербуржец просит обязать соседку избавиться от животных, так как его детям по состоянию здоровья нельзя контактировать с животными. Они живут в одной квартире. По словам нашего собеседника, суд будет выяснять, проявил ли истец должную осмотрительность при приобретении жилья. Так как у него было право не покупать недвижимость, где есть животные, суд, скорее всего, окажется не на его стороне, считает Чернявский. Также он не уверен, что петербургский законопроект примут, так как ограничить количество животных может означать оставить их без дома.

На вопрос о том, не приведет ли изменение законодательства к росту бездомных животных, Денис Четырбок ответил, что вопрос прорабатывается комплексно. В городе будут создавать новые приюты для животных, которых не хватает. Ранее губернатор Петербурга дал поручение создать три приюта для кошек и собак до конца 2021 года.

Также власти предлагают штрафовать за лай питомцев по ночам. Статью хотят внести в кодекс об административных правонарушениях.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: ВКонтакте / Уютная Передержка " Котэль Муркино" в Мурино, Piter.TV, Росприроднадзор по СЗФО