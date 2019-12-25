Петербургские депутаты хотят определить, сколько животных может проживать в квартире

Петербургие депутаты предложили разрешить регионам самостоятельно определять, сколько животных может проживать на одном квадратом метре жилой площади. Инициативу хотят представить Госдуме, сообщил в своем Telegram-канале Денис Четырбок.
По словам автора законопроекта, таким образом власти могут решить проблему, когда в одной квартире проживает сразу несколько десятков собак или кошек. На данный момент в Петербурге действует решение, принятое в 1982-м году. Согласно ему, в семье не может быть большой одной кошки или собаки. Большинство горожан, вероятно, об этом ограничении не знают.
При этом, если мы признаем данное решение утратившим силу, может сложиться правовой пробел и тогда вообще никаких ограничений не будет.
пояснил Четырбок.
Также в Петербурге разрабатывают правила посещения кафе и магазинов с животными.
Фото: Piter.TV
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