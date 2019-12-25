Петербургские депутаты хотят определить, сколько животных может проживать в квартире

Последнее решение по этой теме было вынесено почти 40 лет назад.

Петербургие депутаты предложили разрешить регионам самостоятельно определять, сколько животных может проживать на одном квадратом метре жилой площади. Инициативу хотят представить Госдуме, сообщил в своем Telegram-канале Денис Четырбок.

По словам автора законопроекта, таким образом власти могут решить проблему, когда в одной квартире проживает сразу несколько десятков собак или кошек. На данный момент в Петербурге действует решение, принятое в 1982-м году. Согласно ему, в семье не может быть большой одной кошки или собаки. Большинство горожан, вероятно, об этом ограничении не знают.

При этом, если мы признаем данное решение утратившим силу, может сложиться правовой пробел и тогда вообще никаких ограничений не будет. пояснил Четырбок.

Также в Петербурге разрабатывают правила посещения кафе и магазинов с животными.

Фото: Piter.TV