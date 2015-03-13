Петербуржец хочет выселить кошку и попугая из соседской комнаты

Детям истца нельзя контактировать с животными и птицами.

Петербуржец через суд хочет выселить из соседской комнаты кошку и попугая. Дело предстоит рассмотреть Выборгскому районному суду, рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец рассказал, что его семья купила две комнаты в квартире. Третья комната принадлежит ответчице, которая содержит в ней кошку и попугая. Уход за животными она осуществляет и в местах общего пользования квартиры. При этом дети истца должны соблюдать режим и диету, медикаментозную терапиию, не контактировать с животными и птицами. Перед покупкой квартирой с хозяйкой животных связаться не удалось.

Мужчина обратился в суд, так как его семья не может находиться в квартире. Это неблагоприятно сказывается на здоровье его детей. Он просит через суд обязать ответчицу переселить животных и взыскать с женщины 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV