Оборот промпредприятий Петербурга вырос на 5,7 трлн рублей за два месяца

Петростат опубликовал данные о развитии экономики Северной столицы в начале 2026 года.

Оборот промышленных предприятий Петербурга за январь-февраль 2026 года составил 5,7 триллиона рублей. Такие данные опубликовал Петростат. Показатель вырос на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Индекс промышленного производства увеличился на 7,1 процента, а в обрабатывающей отрасли — более чем на 8 процентов. Средняя зарплата работников в промышленности в январе 2026 года достигла 118 тысяч рублей.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город продолжает сохранять положительные экономические тенденции, несмотря на текущие сложности. По его словам, промышленные предприятия демонстрируют высокую конкурентоспособность, что способствует росту оборота. Значительное увеличение показали гостиницы и предприятия общественного питания — на 40,4 процента, строительные организации нарастили оборот на 28,1 процента. Телекоммуникационные услуги выросли на 14,1 процента.

Объём платных услуг населению за первые два месяца 2026 года увеличился почти на 4 процента. Среднемесячная номинальная заработная плата в городе в январе составила 118 782 рубля, что на 10,1 процента больше, чем годом ранее. Реальная заработная плата выросла на 4,7 процента.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры в Кировске вынесли 2 телевизора, игровую приставку и цепочку.

