На фонтаны и общественные туалеты из бюджета Петербурга выделят более 1 млрд рублей

Эта мера направлена на повышение качества городской среды и создание комфортной атмосферы для местных жителей и туристов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о выделении "Водоканалу" субсидии в размере более 1 млрд рублей. По данным телеканала "Санкт-Петербург", средства пойдут на эксплуатацию общественных туалетов и фонтанов.

Эта мера направлена на повышение качества городской среды и создание комфортной атмосферы для местных жителей и туристов. Средства обеспечат надлежащее содержание и бесперебойную работу важных объектов.

Ранее на Piter.TV: специалисты петербургского "Водоканала" собрали монстра из нерастворимого мусора. В предприятии подчеркнули, что в унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу, все остальное приводит к засорам.

Фото: Piter.TV