Специалисты петербургского "Водоканала" собрали монстра из нерастворимого мусора

Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" продемонстрировали результат накопления нерастворимого мусора в канализационной системе города. За зиму там скопилось огромное количество отходов. Сотрудники в шутку назвали монстра "Тряповиком".

Весной, когда система начинает работать с повышенной нагрузкой, этот "монстр" напоминает о себе, демонстрируя всё, чем его "кормили" всю зиму: влажные салфетки, жир, тряпки, строительный мусор и даже кошачий наполнитель. В "Водоканале" подчеркнули, что в унитаз следует смывать только водорастворимую туалетную бумагу — всё остальное приводит к засорам.

Кроме того, специалисты напомнили, что сброс мусора в канализацию может обернуться серьезными проблемами для самих жителей, вплоть до подтопления подвалов и придомовых территорий.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"